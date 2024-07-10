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Dünya

İsrail'e ait savaş uçakları Nasrallah konuşma yaparken Beyrut semalarında sonik patlamaya yol açtı

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, soykırımcı İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
İsrail'e ait savaş uçakları Nasrallah konuşma yaparken Beyrut semalarında sonik patlamaya yol açtı
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İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirirken, uçakların ses duvarını aşması sonucu sonik patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

NASRALLAH O ESNADA KONUŞMA YAPIYORDU

Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

ASKERİ ÜS FÜZELERLE HEDEF ALINDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair yapılan açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

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