Soykırımcı İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Ben Gurion Havalimanı iniş ve kalkışlara kısa süreli olarak kapatıldı.



Haberde, havalimanında askıya alınan uçuşların bir süre sonra tekrar başladığı aktarıldı.



Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise soykırımcı İsrail'in birçok kentinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te protokole uygun olarak sirenlerin çaldığı ve Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiği öne sürüldü.



Soykırımcı İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının rapor edilmediğini duyurdu.



Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan soykırımcı İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin soykırımcı İsrail'e 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, soykırımcı İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.