Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi.

Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.

Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Lübnan'dan atılan füzeler sonucu Nasıra şehri, Afula ve kuzey İsrail'deki Celile bölgesindeki birçok kasabada sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Basında İsrail ordusundan naklen verilen haberlerde, Hizbullah tarafından kuzeye 20 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği, diğerlerinin ise açık arazilere düştüğü iddia edildi.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİNDEN, "İSRAİL'İN SALDIRILARININ BÖLGEYİ İNFİLAKA SÜRÜKLEYEBİLECEĞİ" UYARISI

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- İSRAİL'İN LÜBNAN'A BUGÜNKÜ SALDIRILARINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ



İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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