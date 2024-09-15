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Dünya

İsrail'e gözdağı verdi: Saldırılarımız sürecek

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini ve gelecekte bugünkünden daha büyüklerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

AA15 Eylül 2024 Pazar 19:10 - Güncelleme:
İsrail'e gözdağı verdi: Saldırılarımız sürecek
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Husilere bağlı "El-Mesire" televizyon kanalı, İsrail'e yönelik saldırının ardından Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin açıklamalarını yayımladı.

Husi, "İsrail'e karşı bugünkü operasyonumuz, ileri düzeyde teknolojiye sahip düşman savunma sistemlerini aşarak 2 bin 40 kilometre mesafeye ulaşan bir füzeyle gerçekleştirildi." dedi.

Gazze Şeridi'ne abluka ve saldırılar sürdüğü sürece, İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydeden Husi, "Cihat ve direniş ekseniyle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz, Allah'ın izniyle gelecek olan daha büyük olacak." şeklinde konuştu.

SALDIRI GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.

  • Yemendeki Husiler
  • Abdulmelik el-Husi
  • İsrail saldırıları

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