İsrail'e havada Türkiye tokadı! Bayraktar TB2 kendine hayran bıraktı

Yabancı basında yer alan haberde, Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesin devam etmesine rağmen gelişmiş insansız hava araçlarının yardımıyla yeni savaş hatlarının çizildiği vurgulandı. Bu noktada geçtiğimiz hafta İslamabad, çeşitli şehirlerde Hindistan tarafından atılan çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Yeni Delhi yönetimi ise Pakistan'ın İHA'lı saldırılarına karşılık verildiğini açıklarken düşürülen İHA'lar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Her iki ülkenin çok yönlü insansız hava aracı cephaneliklerine sahip olduğunun altı çizilen haberde, Hindistan'ın filosunun çoğunlukla İsrail ürünlerinden oluştuğu, Pakistan'ın filosunun ise büyük ölçüde Türkiye ve Çin hava silahlarından oluştuğu vurgulandı.

TB2 GÜNEY ASYA SEMALARINI ELE GEÇİRDİ

Asya'dan Ukrayna ve Kızıldeniz'e kadar, İHA'ların modern savaşı tekeline aldığının altı çizilen haberde, Türkiye'nin bu konuda kat ettiği mesafeye dikkat çekildi. Türkiye'nin yerli üretim Bayraktar TB2'nin günümüzde kullanılan en etkili İHA serilerinden biri olduğu ifade edilen haberde, Baykar üretimi İHA'nın hem otonom hem de uzaktan kumandalı operasyonlara olanak tanıyan gelişmiş sistemlere sahip olduğu, Türkiye'yi bölgede büyüyen bir silah üreticisi olarak haritaya koyduğu belirtildi. İçten yanmalı bir motorla çalışan Türk İHA'sının, 220 km'yi aşan hızlarda yol alabildiği, irtifa açısından TB2'nin 27 saatlik bir dayanıklılıkla 25.000 fitlik bir operasyonel irtifaya sahip olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Bayraktar TB2'nin, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve şimdi de Güney Asya'ya kadar uzanan çatışmalarda başarılı saldırılar gerçekleştirdiği vurgulandı.

TB2 FARKLI COĞRAFYALARDA KULLANILDI

Hindistan'ın ise Pakistan'daki saldırılarında İsrail yapımı Harop dolaşma mühimmatını kullandığı ifade edilerek, bunun, Yeni Delhi'nin İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (IAI) savunma sistemlerinin en büyük yabancı müşterisi olması göz önüne alındığında sürpriz bir gelişme olmadığı aktarıldı. Bayraktar TB2'nin aksine İsrail İHA'sının fırlatıldıktan sonra yaklaşık altı saat havada kalabildiği ifade edildi.

Bayraktar'ın geniş operasyon bölgelerinde etkin olarak kullanıldığının altı çizilen haberde, Harop'un ise sınırlı ölçüde çatışma bölgelerinde test edildiği aktarıldı.

İslamabad ve Yeni Delhi arasında kalıcı bir ateşkesin arzu edilir olduğu ancak yakın gelecekte şiddetin yeniden canlanması potansiyelinin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilen habede, her iki tarafın çeşitli ölümcül İHA'larla tepeden tırnağa silahlanmış olduğu aktarıldı.

HİNDİSTAN ÖNEMLİ KAYIP YAŞADI

İki ülke arasında yaşanan sürtüşme kapsamında, Hindistan'a ait 25 Harop'un Pakistan tarafından düşürüldüğü açıklanmıştı. İslamabad yönetimi ayrıca, Hint ordusu tarafından kullanılan 5 adet gelişmiş savaş uçağını imha etmeyi başarmıştı. Yabancı basın, Pakistan tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında gelişmiş İHA'ların kullanıldığı ve nokta atışları ile Hindistan'a önemli kayıplar verildiği ifade edildi. Haberde ayrıca, Pakistan ordusunun Hindistan'a oranla askeri kayıplarının oldukça düşük olduğu belirtildi.