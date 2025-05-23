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Dünya

İsrail'e misilleme saldırısı! Bölgede sirenler çaldı

Soykırımcı İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

IHA23 Mayıs 2025 Cuma 08:02 - Güncelleme:
İsrail'e misilleme saldırısı! Bölgede sirenler çaldı
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürürken, Yemen'den İsrail'e bir misilleme saldırısı daha yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtilirken, İsrail basını saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Son gelişme ile birlikte Yemen'deki İran destekli Husilerin son 24 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının sayısı en az 2'ye yükselmiş oldu.

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