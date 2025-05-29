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Dünya

İsrail'e soğuk duş! Askeri ateşeler geri çağrıldı

Şili, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Tel Aviv'deki askeri ataşelerini geri çağırdı.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 07:16 - Güncelleme:
İsrail'e soğuk duş! Askeri ateşeler geri çağrıldı
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Şili hükümeti, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çağırdı.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de "çok ciddi" bir insani trajedinin yaşandığına dikkati çekilerek, söz konusu kararın bu doğrultuda alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de "orantısız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi ve bölgeye insani yardım girişine süratle izin vermesi gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde, kararın temelinde "insan onuru, yaşam hakkı ve uluslararası hukukun korunması" gibi ilkelerin yattığını vurguladı.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto Van Klaveren Santiago'daki Dışişleri Bakanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Van Klaveren, Şili hükümetinin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "orantısız ve ayrım gözetmeyen" askeri operasyonları nedeniyle Tel Aviv'deki Şili büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çektiğini İsrailli yetkililere bildirdiğini söyledi.

Şili'deki Yahudi toplumu ise kararı eleştirerek, dış politikanın ideolojik yaklaşımlarla şekillendiğini ve ülkenin stratejik çıkarlarının göz ardı edildiğini savundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric

Hükümet, 2024'te İsrail şirketlerini "FIDAE Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na" davet etmeme kararı almıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına da müdahil olan Şili, 1 Kasım 2023'te yine Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

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