İsrail'e Türkiye uyarısı: Gücünüz bitti bunu yapmayın

ABD merkezli Foreign Affairs dergisi, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinin İsrail'de endişe oluşturduğunu yazdı. Yayımlanan analizde İsrail'in bölgede Türkiye ile askeri çatışmadan kaçınması gerektiği belirtildi. ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda Türkiye'nin Suriye'de daha da etkili hale geleceği ifade edildi.

Foreign Affairs, 'Suriye üzerinden yaklaşan çatışma' başlığıyla Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren bir analiz yayımladı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni Suriye yönetimi ile ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığı belirtilirken terör örgütü PKK/YPG'ye karşı verilen etkili mücadeleye dikkat çekildi.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin ülkelerine onurlu dönüşü için bölgedeki etkinliğini sürdürmeyi istediği vurgulandı.

TEL AVİV TÜRKİYE'NİN VARLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYOR

İsrail'in de Suriye'de daha fazla nüfus istediğini yazan Foreign Affairs, Tel Aviv'in bölgedeki Türkiye varlığından endişe duyduğunu belirtti.

"İSRAİL'İN İHTİYAÇ DUYDUĞU SON ŞEY YENİ BİR DÜŞMANDIR"

Yapılan analizde İsrail'in Türkiye ile askeri çatışmadan kaçınmak için elinden geleni yapması gerektiği belirtilirken, "Güçleri zayıflamış ve uluslararası itibarı en alt seviyedeyken, İsrail'in ihtiyaç duyduğu son şey yeni bir düşmandır" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İ KORKU SARDI

ABD ordusunun Suriye'deki varlığını sonlandırma ihtimalinin de İsrail'i korkuttuğu belirtiliyor.

İsrail'in, ABD'nin geri çekilmesinin Türkiye'nin kuzey Suriye'de ve muhtemelen ötesinde daha baskın hale gelmesine izin vereceğinden endişe duyduğu belirtiliyor.