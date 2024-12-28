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Dünya

İsrail'e yeni füze saldırısı! Birçok bölgede sirenler çaldı

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin, ülke hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
İsrail'e yeni füze saldırısı! Birçok bölgede sirenler çaldı
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İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede bir kez daha paniğe neden oldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

Tedbir amacıyla halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

İsrail basını ise, önlenen füze nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu. Güvenlik protokolleri kapsamında birçok bölgede sirenlerin çaldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

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