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Dünya

İsrail'i açıkça uyardı: Büyük bir hata olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırısının ağır sonuçlara yol açabilecek büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
İsrail'i açıkça uyardı: Büyük bir hata olur
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Pezeşkiyan, İran'ın Fransa ile arasındaki ilişkileri dürüstlük ve karşılıklı güvene dayanarak geliştirmeye hazır olduğunu Macron'a iletti.

"BÜYÜK BİR HATA OLUR"

İsrail'in saldırılarından kaynaklanan bölgedeki gerilime değinen Pezeşkiyan, Lübnan'ın güney sınırlarında İsrail ile gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı, kendileri için ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur." uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin yeni hükümet döneminde daha fazla gelişmesini umduğunu belirtti.

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