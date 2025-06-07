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Dünya

İsrail'i ağlatan pusu: Han Yunus işgalci askerlere mezar oldu!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde önceden tuzaklanan bombayla işgalci İsrail askerlerine düzenlenen pusuda ölü ve yaralı askerlerin olduğunu açıkladı.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
İsrail'i ağlatan pusu: Han Yunus işgalci askerlere mezar oldu!
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Kassam'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un güneydoğusundaki Murteca bölgesinde tünel girişine önceden tuzaklanan bombanın patlatıldığı ifade edildi.

Patlamada, 6 kişilik İsrail askeri birliğinden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Kassam'dan son olarak 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Cibaliya'da kurulan komplike bir pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusu son 3 gündür, Gazze'de 7 askerin öldüğünü, 10'un üzerinde askerin de yaralandığını açıkladı.

Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak daha sonra İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.

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