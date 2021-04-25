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Dünya

İsrail'i çekirgeler istila etti!

İsrail'in güneyindeki Eylat bölgesi, çekirge sürüleri tarafından istila edildi.

star.com.tr25 Nisan 2021 Pazar 23:16 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:22
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İsrail'deki Doğayı Koruma Derneği (SPNI) yetkilisi Amir Balaban, İsrail'in güneyini istila eden haşerelerin sarı renkte olduğunu, bunun olgunlaştıkları ve geniş arazilerde kolayca ve hızla hareket edebilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Balaban'a göre, tarım için felaket sayılan çekirgeler, yaban hayatının çoğuna, özellikle de kuşlara fayda sağlıyor. Çekirgelerin gelişi, Afrika'dan göç eden kuşların Avrupa ve Asya'daki üreme alanlarına geri dönmesiyle aynı zamana denk geliyor. Yani Eylat bölgesi, Sahra Çölü üzerinde uzun bir yolculuktan sonra ilk yiyecek durakları oluyor.

Balaban, çekirgelerin acıkan kuşlar için 'çılgın bir protein festivali' olacağını söylüyor.

ZARARLARI!

Kabul edilen olumsuz sonuçlara gelince, sadece son iki yılda, çekirge sürüleri dünya çapında yaklaşık 2,5 milyon hektarlık araziyi tahrip etti ve yaklaşık 20,2 milyon insanı hafif ila şiddetli oranda gıda kıtlığı ile karşı karşıya getirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 'Locust Watch' web sitesi, dünya çapında mevcut ve olası çekirge istilalarını takip etmeye yardımcı oluyor.

star.com.tr

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