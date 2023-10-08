İsrail'i kınamayan ülkesine tepki gösterdi: Üzüntüyle karşılıyoruz

Evo Morales, X sosyal medya hesabından İsrail'den ele geçirilen tankın fotoğrafını paylaşarak, hem İsrail yönetimine hem de Bolivya Dışişleri Bakanlığının çatışmalara ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Morales, paylaşımında, "Bolivya Dışişleri Bakanlığı açıklamasının, ne yazık ki Filistin halkının içinde bulunduğu gerçek durumu siyasi tutarlılıkla yansıtmadığını üzüntüyle karşılıyoruz. Bolivya'dan, İsrail siyonist hükümetinin emperyalist ve sömürgeci eylemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki son olayların derin endişeyle takip edildiği belirtilerek, şiddetin tırmanma sebebinin Filistin'in tarihsel haklarının uluslararası hukukta karşılık bulmamasından kaynaklandığı bildirildi.

