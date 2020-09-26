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Dünya

İsrail'i kızdıracak gelişme! ABD basınından F-35 iddiası: BAE resmi başvuruyu yaptı

İsrail'le kısa süre önce 'normalleşme' anlaşması imzalayan BAE'nin, F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı öğrenildi. Daha önce İsrail'in söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğu ifade edilmişti.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 07:21 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:39
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Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail'le anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.

Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail'in silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.

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