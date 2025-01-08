İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile "olası bir savaşa" hazırlıklı olması gerektiğini öne sürdü.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, hazırlanan rapor Başbakan Netanyahu ve bakanlara sunuldu. Türkiye'nin "Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği" öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken, "Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli" ifadesine yer verildi.

Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları satın alması gerektiğinin altı çizildi.

Netanyahu, rapora ilişkin "Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır" dedi.

Ankara ziyaretinin amacını anlattı: Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum

Soykırımcı İsrail'den insanlık dışı tehdit! "Daha fazla Filistinli ölür"

Türkiye'nin 2 bin km'lik füze hamlesi panikletti: Türkler için türünün ilk örneği