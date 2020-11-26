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Dünya

İsrail'i sel vurdu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:07
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İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, meydana gelen sel nedeniyle 200 sivilin tahliye edildiği ifade edildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle hayatın felç olduğu kentte, 200’den fazla sivilin tahliye edildiği ifade edildi.İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezini su bastığı ve dijital iletişim araçlarının zarar gördüğü kaydedildi. Uzmanlar, anormal yağışların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu ve rutin hale gelebileceğini vurguladı. Öte yandan İsrail Meteoroloji Dairesi, yağışların hafta sonuna kadar süreceği tahmininde bulundu.

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