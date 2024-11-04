İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3474
  • EURO
    37,412
  • ALTIN
    3022.68
  • BIST100
    8663.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'i titreten 'İHA' duyurusu: Lübnan 60 füze ile Batı Celil'i vurdu sirenler çaldı
Dünya

İsrail'i titreten 'İHA' duyurusu: Lübnan 60 füze ile Batı Celil'i vurdu sirenler çaldı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine yönelik 8 insansız hava aracı (İHA) gönderildiği, 60 füze ve havan mermisi fırlattığını aktardı. Öte yandan Batı Celil ve bazı bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
İsrail'i titreten 'İHA' duyurusu: Lübnan 60 füze ile Batı Celil'i vurdu sirenler çaldı
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde Lübnan'dan gönderilen bir İHA'ya müdahale edildiği, kuzeydeki birçok bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde de çeşitli bölgelerden gönderilen 8 İHA'dan 7'sine müdahale edildiği aktarılırken son İHA'nın akıbetine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail İtfaiyesinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, bir İHA'nın "Liman" isimli yerleşim yerinde bir binaya isabet ettiği, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

"Irak İslami Direnişi" isimli milis grubundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinin İHA'larla iki kez hedef alındığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 60 füze ve havan mermisi atıldığı aktarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine yaklaşık 30 havan mermisi, Batı Celil bölgesine de yaklaşık 30 füzenin atıldığı ifade edildi.

Füze ve havan mermilerinden bazılarına müdahale edildiği diğerlerinin ise açık alana düştüğü açıklandı.

⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Haredileri kızdıracak hamle!

Lübnan'dan ateşkes açıklaması: İsrail tüm önerileri reddetti savaş suçlarını artırdı

İsrail'de 'Gizli Belge' krizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.