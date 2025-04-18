İsrail'i Türkiye korkusu sardı... ''Ciddi tehlikeye girecek''

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki askerlerini geri çekerek 3 askeri üssünü kapatma kararı aldı. Bu karar, soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu'yu küplere bindirdi. Böylece Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine saldırı planını veto eden Trump'tan ikinci darbeyi yedi.

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR

ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltarak 3 askeri üssünü kapatma kararı aldı. Böylece Suriye'de bulunan 8 askeri üsten 3'ü kapatılacak ve 2 bin olan asker sayısı bin 400'e düşürülecek.

İSRAİL'İN SURİYE KABUSU: HAREKAT ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEYE GİRECEK

ABD'den aldığı destekle başta Filistin olmak üzere Suriye, Yemen ve Lübnan'da terör estiren, on binlerce masum sivili katleden soykırımcı İsrail, ABD'nin geri çekilme kararından memnuniyetsizliğini dile getirdi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Suriye'deki ABD askeri varlığının azaltılması, bölgedeki soykırımcı askerlerin harekat özgürlüğünü ciddi tehlikeye düşürecek. Bölgedeki en güçlü ülke konumunda olan Türkiye'nin varlığını artırması, İsrail'in katliam ve genişleme stratejilerine darbe vuracak.

Ayrıca haberlerde, Türkiye'nin Suriye'ye uzun menzilli hava savunma sistemleri konuşlandırması durumunda İsrail'in hava hareket özgürlüğünün ciddi şekilde tehlikeye gireceği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ GÜÇLENECEK

İsrailli yetkililer, ABD'nin çekilmesiyle birlikte terör örgütleriyle mücadelede kritik önem taşıyan Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artacağından derin endişe duyuyor.

Ynet News'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Beyaz Saray'ı çekilmeyi sınırlamaya ikna etmeye çalıştığını, çekilmenin Türkiye'nin bölgedeki kontrolünü artırabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Bununla birlikte Esed rejiminin devrilmesiyle kurulan yeni Suriye hükümetinin Türkiye ile olan yakın ilişkiler, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını da olumsuz etkileyecek.



