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İsrail'i Türkiye ve F-35 korkusu sardı

Breaking Defense isimli internet sitesinin haberine göre, İsrailli ulusal güvenlik uzmanları, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'yi Çin'le yakın ilişkiler kurmaya sevk edebileceğini söyledi.

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Medya kuruluşu haberi "İsrailliler uyarıyor, Türkiye F-35'ten çıkarılmasının sonucunda Çin'le samimiyet kurabilir" başlığıyla duyurdu. Orta Doğu ve Afrika çalışmaları uzmanı Uzi Rabi, "Erdoğan Çin'in çoklu hedefleri olduğunu biliyor. Ekonomik çıkarlara askeri yardım da eklenir ve Türkiye'nin bunu değerlendirmesi ve kabul etmesi gerekir" dedi.
 
Breaking Defense'e konuşan İsrail Genel Güvenlik Servisi eski başkanı Jacob Perry, "Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler ABD ve İsrail tarafından çok ama çok yakından takip edilmeli" yorumunda bulundu.
 
Site, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne göre, Türkiye ve Çin'in değişen global güç ilişkilerinde konumlanmak açısından stratejik ortaklığa gitmek isteyeceğini yazdı.
 
İSRAİL TÜRKİYE'DEN KALANLARI İSTİYOR
 
İnternet sitesi, Türkiye'nin F-35 jetleri alması durumunda Çin'in de (Rusya'ya ek olarak) jetler hakkında hassas bilgiye ulaşabileceğini söyleyerek, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını meşru kılmaya çalıştı. Breaking News öte yandan İsrail'in, Türkiye'ye verilmesi iptal edilen F-35 jetlerinden bir kısmını almayı umduğunu belirterek, asıl amacını belirtmiş oldu.
 
İSRAİL'DEN ŞAŞIRTMAYAN İKİYÜZLÜLÜK
 
Türkiye'yi karalamaya çalışıp Türkiye'nin Çin ile ilişkiler kurmasını yadırgayan site, İsrail'in Çin ile olan ticari ilişkilerine ise hiç yer vermedi. Geçtiğimiz günlerde Washington yönetimi, İsrail'in Çin ile yürüttüğü ticari ilişkilerden rahatsız olduğunu belirtmiş, Tel Aviv'se gerçek müttefikinin ABD olduğunu söyleyerek, Çin ile ticaret yapmaya devam edeceğini duyurmuştu.
 
(Haber 7)

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