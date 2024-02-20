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Dünya

İsrail'in 137 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 137 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 29 bin 195'e yükseldi.

20 Şubat 2024 Salı 07:06 - Güncelleme:
İsrail'in 137 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e çıktı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 137. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 137 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 29 BİN 195'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 137 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 103 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 142 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 170'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

13:06 İsrail'in 137 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e çıktı

13:02 Hamas'tan İsrail gözaltılarında rapor edilen Filistinli kadınlara tecavüz vakalarına ilişkin soruşturma talebi

12:58 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

12:38 Eski BM Filistin Raportörü Lynk, Gazze'de kullanılan dilde "soykırım"a doğru gidildiğini söyledi

12:37 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine 2 hava saldırısı düzenledi

10:46 İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

10:39 İsrail ordusunun önce kuşattığı daha sonra da bastığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi doktorlarından Ahmed el-Magribi, dünyaya seslenerek "Bizi hayal kırıklığına uğrattınız, insanlık nerede?" dedi

03:09 İsrail ordusu: Savaş uçaklarımız (7 Ekim'den bu yana) Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi bombaladı

02:03 Hamas savaş durdurulmadan İsrail'le esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi

01:11 BM'deki Arap Grubu, Cezayir'in Gazze tasarısına destek istedi

00:33 UNICEF: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

00:25 İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

00:23 İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un savaş kabinesine gönderdiği bir mektupta, Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşın hedeflerine ulaşmanın zorluklarının arttığı uyarısında bulunduğu ortaya çıktı

00:01 Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani, Gazze Şeridi'nde gerçek insani bir felaket yaşandığını belirterek, saldırıların derhal durdurulmasını istedi

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