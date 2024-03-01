İsrail'in 147 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 228'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 147. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 147 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİN 228'E ÇIKTI

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 377'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Kuzey Makedonya, İsrail'in Filistinli sivillere saldırısından "dehşete kapıldıklarını" bildirdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu

New York Times'ın 7 Ekim'de cinsel saldırı iddiası haberini İsrailli istihbaratçıya hazırlattığı ortaya çıktı

İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: Gazze'deki insani kriz insan yapımıdır

AB, UNRWA'yı finanse etmeye devam kararı aldığını duyurdu

Çin, İsrail'in yardım bekleyen Filistinli sivillere saldırısını "şoke edici" olarak niteleyerek olayı kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılabilmesi için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı karşısında şoke olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıyı sosyal medyadan okuyucularına duyururken kullandığı başlığa ve haberine tepki gösterdi.

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda yardımı için 3 uçak gönderdiğini duyurdu.

İngiliz ve Amerikan medyasında görevli 55 gazeteci, İsrail ve Mısır hükümetlerine yazdıkları mektupta, yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişinin engellendiğini belirterek bölgeye erişimdeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi, yaralı sayısı 71 bin 377 oldu

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda yardımı için 3 uçak gönderdiğini duyurdu.

Gazze'de görev yapan gazeteci Azayize: Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor

İspanya Meclisi, "diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve silah ambargosu getirilmesi" gibi maddelerin de olduğu İsrail karşıtı önergelere onay vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını kınadı.

İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle yiyecek olarak yabani bitkiler satılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu açıkladı.

İsrail saldırısında evlerinin enkazı altında kalan Gazzeli aile 9 gün sonra kurtarıldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dün açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

05:14 Kolombiya, İsrail askerlerinin Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan sivillere ateş açmasını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.

05:02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.

03:56 ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmelerde, yardım beklerken İsrail saldırısında öldürülen Gazzelilerle ilgili olayın "trajik" ve "korkutucu" olduğu vurgulandı.

03:13 Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılarak 112 kişinin öldürülmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasına ilişkin "aldatma ve yalan bilgi" aktardığını belirtti.

02:56 Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail güçlerince öldürülmesiyle ilgili, "Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı almaya çalışırken çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki korkunç haberlerle ilgili acil soruşturma başlatılmalıdır." açıklamasını yaptı.

02:14 İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell için Londra'da anma etkinliği düzenlendi.

01:45 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı hedef alıp öldürdüğünü" belirtti.

01:27 Fransa, İsrail askerlerinin Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan sivillere ateş açmasının hiçbir haklı tarafı olmadığını belirtti.

00:13 İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin daha önce 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e silah gönderilmediğini açıklamasına rağmen, Ekim-Kasım 2023 döneminde bu ülkeye yönelik silah ve mühimmat ihracatı yapıldığı ileri sürüldü.

00:09 Hollanda'da Utrecht, Lahey, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere farklı kentlerdeki toplam 16 tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

00:03 Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıdan yaralı kurtulanlar ve Gazze'deki Filistinli yetkililer, İsrail'in söz konusu saldırıya ilişkin iddialarını yalanladı.

00:02 Libya, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.