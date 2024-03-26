İsrail'in 172 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 172. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 172 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİN 414'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 172 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki fikir ayrılıklarının ve tartışmaların hükümet koalisyonunu dağıtma riski nedeniyle zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu bildirdi.

The New York Times (NYT) gazetesi, İsrail ordusundaki bir sağlıkçının, "7 Ekim 2023'teki saldırıda ölen iki genç kızın cinsel saldırıya uğradığı" iddialarının asılsız olduğunu gösteren yeni bir videonun ortaya çıktığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 30 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılandığı davada Güney Afrika'nın yaptığı yeni tedbir başvurusu karşısında, UAD'ın Tel Aviv'i daha sert eleştirmesi ve daha fazla gözetim ve rapor talep etmesi bekleniyor

İsrail, Gazze'deki savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi dahil olmak üzere Hamas'ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurdu

İsrail'de Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutan tasarının görüşüleceği kabine toplantısı ertelendi

Japonya hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) gıda yardımının, düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye gönderildiğini duyurdu.

İngiliz aktivist Eldin Fahmy, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail aleyhine verdiği tedbir kararının, İngiltere ve diğer ülkelerin İsrail'e silah ve cephane satışını durdurması için yeterli olduğunu söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes karar tasarısına uyması gerektiğini bildirdi.

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısının kabul edilmesinden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "keyfinin kaçtığını" belirtti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı.

01:56 Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu.

00:59 İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Az Zawayda bölgesine düzenlediği saldırı sonucu Filistinli Tağban ailesine ait apartman ağır hasar gördü.

00:45 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin devleti, Doğu Kudüs de aralarında olmak üzere Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'da olsun hiçbir Filistin vatandaşının tehcirini kati olarak reddetmektedir. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

00:43 Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladı.

00:19 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik olası askeri saldırısından kaygılandığını ve bunu mevkidaşlarına ilettiğini söyledi.

00:11 İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Gazze'deki duruma ilişkin, "Filistin halkı üstü açık bir hapishanede yaşıyor." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 449 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.