İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 173. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 173 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİN 490'A ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 173 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 490'a, yaralı sayısının da 74 bin 889'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçleri 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan binaları hedef aldı, hastanedeki bazı yaralı ve sağlık çalışanlarını ise alıkoydu.

İsrail'in 173 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a çıktı

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar hastalık, açlık, yetersiz beslenme ve ilaç yoksunluğu nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

İngiltere'de 134 milletvekili ve Lord, İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep eden mektubu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a gönderdi. Mektupta, "Birleşik Krallık'ın İsrail'e silah ihracatı yapması kabul edilemez" denildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "Gazze Şeridi'nde geçiş hükümetinin Filistin devletinin kurulmasına yönelik daha kapsamlı bir çerçeveye dahil edilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'ye havadan bırakılan ve denize düşen insani yardımları almaya çalışan kişilerin boğulmasının "trajedi" olduğunu söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından gönderilen gıda yardımlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını engelleme kararının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzü ve bedeninde oluşan yanıklar nedeniyle kaldırıldığı Şifa Hastanesi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle tedavisi yarım kalan Seca Cüneyd, tedavisi için yardım bekliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçları da (İHA) kullanarak düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nden ayrılarak güneye göç etmek zorunda kalan Filistinli anne Nezihe Avad, yetersiz beslenme nedeniyle 2 kiloya kadar düşen üçüz bebekleri Melek, Hıdır ve Mustafa'nın hayatından endişe ediyor.

Filistinliler, ABD'nin, Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze kenti sahilinde inşa etmekte olduğu iskeleyi "işgal limanı" olarak niteliyor.

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman." dedi.

Bonn Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Stefan Talmon, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Almanya'nın İsrail'e silah satışını kısıtlama kararı alabileceğini söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze'ye insani yardım taşıyan IL-76 tipi askeri kargo uçağının Mısır'ın El Ariş kentinde bulunan havalimanına doğru yola çıktığını duyurdu.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, Gazze'deki savaşta koydukları hedefleri gerçekleştirmek için faaliyetlerini sürdüreceklerini duyurdu.

ABD'de Demokratlar arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren Başkan Joe Biden'a tepki olarak yayılan boş oy kullanma eylemi, New York'ta "Leave it Blank NY" (Boş Bırak New York) kampanyasıyla devam etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 1 Filistinliyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

07:00 Fas'ta, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarının durdurulması talebiyle gösteri yapıldı.

05:44 Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinin resmi kurumlarına Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine daha fazla sempati göstermeleri ve gösteri yapma özgürlüğü vermeleri çağrısında bulundu.

04:55 Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" kararını dikkate almaması halinde yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

03:27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti yakınlarında çıkan olaylarda 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

03:24 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini durdurma kararı verdiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına karşı hukuki mücadele başlatılacak.

02:07 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

01:37 Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze'de iki hafta önce düzenlediği hava saldırısında, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü ileri sürdüğü açıklamanın şüpheli olduğunu belirtti.

01:23 Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, Tel Aviv'de düzenledikleri gösteride bir otoyolu trafiğe kapatırken, polis müdahalesinde 2 kişi gözaltına alındı.

00:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

00:15 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Fetih Hareketi heyetiyle, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

00:01 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin insani yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kuracağını açıkladığı geçici limanın güvenliğini sağlamada İsrail'in rol oynayacağını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.