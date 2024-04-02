İsrail'in 178 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 916'ya çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 179. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 178 gündür sürdürdüğü saldırılardaki ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 102 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 916'ya çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 494'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağına (World Central Kitchen-WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail hükümetinden açıklama istedi

DSÖ: Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin derhal soruşturma başlatması çağrısında bulunduklarını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki göstererek, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ordusunun "Şifa Hastanesi ve çevresinde yaptığı toplu katliam, sivillere yönelik işkence ve yıkımın" sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildiği belirtildi

Avrupa Birliği (AB) İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatacağını bildirdi.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Gazze'de İsrail saldırılarında insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in hesap vermesi gerektiğini ve bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi

Filistinli doktorlar Mervan Ebu Sada ve Faris Afane, İsrail ordusunun iki haftadır Gazze kentinde düzenlediği baskınları ve saldırıları sırasında Şifa Hastanesi'nin tüm bölümlerini yakarak ve bombalayarak yok ettiğini ve hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini söyledi

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak niteleyerek, "Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı." dedi

İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı sivil araçta bulunan ve saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin bağlı olduğu ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) Kurucusu İspanyol şef Jose Andres, uluslararası topluma "İsrail'in bu ayrımsız cinayetlerini durdurması" çağrısı yaptı

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirdi.

Açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunan Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken İsrail saldırılarının hedefi olan insani yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), doğal afetlerden ve çatışmalardan etkilenen topluluklara gıda sağlıyor.

06:14 Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen (WCK) adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi

Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı.

04:50 Gazze'de devam eden insani krizde ABD yönetiminin, koşulsuz destek verdiği İsrail'e 18 milyar dolar değerinde 50 adet F-15 savaş uçağı ile ilgili ekipmanların satışına hazırlandığı bildirildi

03:58 ABD merkezli yardım kuruluşu, Gazze'de çalışanlarının İsrail ordusunca öldürülmesini "trajedi" olarak tanımladı

03:28 İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü

02:08 İspanya Başbakanı Sanchez, yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

01:36 İsrail'in Gazze'ye saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları öldü

01:15 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak ayrıldığı Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesi karşısında dehşete kapıldıklarını açıkladı

00:48 İsrail basını: Netanyahu Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne esneklik gösterdi

00:15 Hamas: Al Jazeera'nın yasaklanması gerçeklerin örtülmesi için bir intikam kararıdır

00:06 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Şifa Hastanesi'nde çok sayıda sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki görüntüleri "çok endişe verici" şeklinde yorumladı ve İsrail'in sivil kayıplarını azaltma noktasında yükümlülüğü olduğunu belirtti