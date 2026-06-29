İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları oybirliğiyle 'soykırım' olarak tanımasının ardından gözler Ermenistan'a çevrildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, beklentilerin aksine bu karara mesafeli bir tutum sergiledi. Paşinyan, konunun siyasi bir araç olarak kullanılmasından uzak durmanın ülkesinin çıkarına olduğunu ifade etti.

PAŞİNYAN'DAN İSRAİL'İN KARARINA MESAFE: 'YANIT VERME İHTİYACI GÖRMÜYORUZ'

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Söz konusu karara ilişkin Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN OYBİRLİĞİYLE 'SOYKIRIM' TANIMI

İsrail hükümeti, dün Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı.