Soykırımcı İsrail'in 197 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 49'a yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 197. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİN 49'A YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 49'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 197 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının da 76 bin 901'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu telefonda görüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 49'a, yaralı sayısı ise 76 bin 901'e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Refah kentinin batısındaki Tel Al-Sultan mahallesini hedef aldı. Saldırı sonucu hedef alınan bina yıkılırken çevredeki binalar da hasar gördü. Bölge sakini Filistinliler, yıkılan binaları inceledi.

03:04 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta farklı noktalara düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

01:05 Hamas ve İslami Cihad, Filistinlilere, İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve onlarla çatışma çağrısında bulundu.

00:57 Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Servisi, kentteki mutfak tüpü krizi nedeniyle yemek hazırlamak için ateş yakılması sonucu hastanelerde yüzlerce solunum yolu hastalığı vakasının kaydedildiğini duyurdu.

00:04 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinli öldürüldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 278 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.