  • İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor

Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 20 artarak 2 bin 679'a yükseldi

AA3 Mayıs 2026 Pazar 17:34
Lübnan Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede soykırımcı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 679'a, yaralı sayısı 8 bin 229'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 659 kişinin öldüğünü bildirmişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

