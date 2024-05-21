Soykırımcı İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 228. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 228 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİN 647'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 228 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "5 katliam" gerçekleştirdiği ve 85 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 647'ye, yaralı sayısının 79 bin 852'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Refah kentini karadan işgaliyle aldıktan sonra çok sayıda Filistinli, Han Yunus ile Deyr Balah kentleri arsında bulunan bölgelere göç etti.

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İspanya hükümetinin, "sadece bir açıklamadan dolayı Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydır soykırım yapan İsrail'deki büyükelçisini bir kez bile geri çağırmamasının uygunsuz" olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması yönündeki başvurusunun ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak, 35 bin 647'ye yükseldi

İsrail'de 1300 akademisyen, imzaladıkları ortak bildiride "kendini savunma hakkının, gerçekçi olmayan bir amaç ya da liderlerin siyasi olarak hayatta kalması için savaşı sürdürme hakkı sağlamadığını" belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında 7 Filistinli sivili öldürmesini, "işgalcilerin Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetlerin devamı" şeklinde yorumladı.

Avustralya'da ana muhalefet, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararı başvurusunu eleştirmediği gerekçesiyle iktidara tepki gösterdi.

İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "soykırım yaptığının açık olduğunu" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." dedi.

İzmir ve Manisa'daki farklı üniversitelerde görevli akademisyenler, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı çıkmaması için ABD'den gelen tehditlere ilişkin, "Bu mahkeme hukukun güce ve kaba kuvvete galip geldiği yer olmalıdır." dedi.

ABD'deki üniversitelerde başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, uyarılara rağmen ABD ve Avustralya'daki kampüslerde ve mezuniyet törenlerinde tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'deki üniversitelerde başlayıp dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, Avrupa'da en az 15 ülkede tekrarlandı. Fransa, Hollanda ve Almanya'da polisin öğrencilere karşı şiddete başvurması tepki çekti.

- İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 815'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, 148 personel, 22 hasta ve refakatçilerinin halen mahsur durumda olduğunu bildirdi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, hükümet tarafından desteklenen "milisler" olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda biri doktor 7 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli yaralandı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin otoritesini tanımıyor

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentinin yarısından fazlasını işgal ettiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından kaçarak Han Yunus'a sığınan Filistinliler, yıkılmış ve yakılmış Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşmek zorunda kalıyor.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı.

ABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a "kapsamlı bir kara saldırısı" düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının "daha sınırlı" olması için anlaştığı öne sürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olmadığını" savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin "yeni alternatif yaklaşım" hususunda ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi açıklarında insani yardım için kurulan geçici iskele üzerinden bölgeye 569 ton yardım ulaştırıldığını duyurdu.

03:12 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

02:21 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki saldırıların "derhal durdurulmasının gerekliliğini" görüştüğünü duyurdu.

00:34 Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Refah ve çevresinde yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini söyledi.

00:25 Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderlerine ilişkin yakalama kararı başvurusunun eş zamanlı olmasının "yanlış bir denklem izlenimi" oluşturduğunu savundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.