İsrail'in 233 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 984'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 233. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 233 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 984'e, yaralı sayısının 80 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

BM Raportörü: İsrail Refah'taki saldırılarını durduruncaya kadar silah ambargosu uygulanmalı

İsrailli tabur komutanı Binbaşı Eitam, Gazze Şeridi'nde keskin nişancı kurşunuyla yaralandı

Mısır medyası, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırılarından bu yana ilk kez yardım tırlarının Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmeye başladığını belirtti

06:20 İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda ölü ve yaralılar var

05:32 İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar yapmayı sürdürdü

02:24 Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

01:36 El-Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'nde bir grup İsrail askerini esir aldık

01:03 İsrail ordusunun Refah'ı bombalaması sonucu 6 kişi öldü

00:14 İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti