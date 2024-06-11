İsrail soykırımı 249 gündür sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 37 bin 164'e çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 249. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 249 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 164'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 249 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 120 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının 84 bin 832'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, "İsrail ordusunun kasıtlı olarak sağlık kurumlarını hedef alması sonucunda sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kötüleşen insani şartlar" konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir." dedi.

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İsrail'in 249 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 164'e çıktı

İngiltere, Gazze'deki savaşın başından beri İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 108 ihracat lisansına onay verdi.

Filistin Kızılayı, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'ta düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Güney Kore, Endonezya ve Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı.

Fransız komedyen Guillaume Meurice, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirel sözleri nedeniyle ulusal radyo kuruluşu Radio France'taki işinden çıkarıldı.

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği, yüzlerce sivilin ölümü ve yaralanmasına neden olan saldırıları karşısında "derin bir şok yaşadıklarını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes teklifi tasarısına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "bağlılığını yeniden teyit ettiğini" ve Hamas'ın yaklaşımının "umut verici bir işaret" olduğunu söyledi

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Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçen Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas'a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan kararı kabul ettiklerini duyurdu.

Filistinliler, İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli genci öldürmesini dükkân ve işyerlerini açmayarak protesto etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararının bir an önce yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü.

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden israil savaş uçağına karadan havaya füze fırlatıldığını ve uçağın zorunlu bir şekilde geri döndüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü, 5'inin de ağır yaralandığını duyurdu.

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04:57 Arap Birliği, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, başkent Buenos Aires'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yapılması planlanan toplantıda Filistin Büyükelçiliği maslahatgüzarının hazır bulunmasını gerekçe göstererek toplantıya katılmaktan vazgeçmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi

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