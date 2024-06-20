Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 258 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN 258 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 431'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 258 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 35 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in 258 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 431'e çıktı

İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası anlaşması" talebiyle Tel Aviv'de yolları kapattı

Hamas, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş hakkına bağlı olduklarını ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) feshetme girişimlerini reddettiğini belirtti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü bildirildi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) "saldırmakla tehdit ettiğini" belirterek, "Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız." dedi

İsrail ordusu, bir hafta önce serbest bırakılan, feshedilen eski Filistin Yasama Konseyi Başkanı Aziz ed-Duveyk'i yeniden gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi.

05:07 Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini bildirdi

00:30 Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında gerçekleştirdiği yıkımı kınayarak, "işlenen bu suçun, sınır kapısının gerçekliğini değiştiremeyeceğini" belirtti.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde Refah kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu bir Filistinli gazeteci, götürüldüğü "Sde Teman gözaltı merkezinde" tutulan Filistinlilerin, işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi ihlallere maruz kaldığını ifade etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.