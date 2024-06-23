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Dünya

İsrail'in 261 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 37 bin 598'e yükseldi.

23 Haziran 2024 Pazar 07:15 - Güncelleme:
İsrail'in 261 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 261. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 261 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 598'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 261 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 121'inin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 598'e, yaralı sayısının 86 bin 32'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

14:59 İsrail, Gazze kent merkezi ile Refah'ta yüzlerce konutun bulunduğu alanı havaya uçurdu

14:47 İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü

14:31 İsrail'in 261 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı

14:24 İsrail, hapishanelerde yer kalmadığı için 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti

14:22 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının 4 ay önce "dramatik bir düşüş" yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etti

13:29 İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

13:01 İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

12:59 BM: İsrail, Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdu

12:30 İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim birimi Belediye Başkanı David Azoulay, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendilerini terk ettiğini belirtti

11:32 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır yakınlarında yer alan İsrail ordusuna ait kışlanın vurulduğunu, ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi

11:31 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

11:15 Gazze Şeridi'nde geçen kasım ayında İsrail tarafından alıkonan ve 18 Haziran'da da öldüğü duyurulan doktor İyad er-Rantisi'nin ailesi, doktorun şüpheli ölümünün soruşturulmasını talep ediyor

07:42 Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldı

03:46 İsrail, Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

02:27 İsrail'in Gazze'de 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

02:22 ABD: Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine "başarılı saldırı" iddiası doğru değil

02:15 İsrail polisi Tel Aviv'deki gösteride 3 protestocuyu gözaltına aldı

02:06 Husiler, Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığını açıkladı

00:41 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı

00:14 İsrail ordusu Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

00:03 Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı: Refah'taki araçlarımızın yüzde 50'si çalışmıyor

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