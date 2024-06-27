İsrail'in 265 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 265. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 265 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 765'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Hizbullah ile tansiyonun tırmandığı dönemde Lübnan sınırında çok sayıda tatbikat düzenledi

İsrail ordusunun baskın yaptığı Cenin'de bir İsrail askeri öldü, 16'sı yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda kentin doğusunda bulunan el-Hansa Kız Okulu'nun bir kısmı yıkılırken okulun çevresindeki yapılarda hasar meydana geldi. Han Yunus Belediyesi çalışanları, bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

ABD'nin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı sağladığı kaydedildi

ABD'nin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı sağladığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan yaklaşık 2 ay sonra serbest bıraktığı Filistinli Rami Ebu Mustafa'nın bazı organlarının bir kısmının alındığı ve gördüğü ağır işkence sonucu görme yetisini kaybettiği ortaya çıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 28 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına alırken, Cenin kentinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışamlara yaşandı.

Filistin Kızılayı (PRCS), Fas'ın gönderdiği 6 kamyon dolusu insanı yardımı Gazze'den teslim aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

03:56 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'de çocukların da hedef alındığı çatışmada, zulmün niteliğinin benzersiz olduğunu söyledi.

03:15 İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyetler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının soruşturulması amacıyla uluslararası kurumlarla görüşmek üzere Lahey'e geldi.

00:30 İsrailliler, Savunma Bakanlığı önünde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

00:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun öldüğü belirtildi.

00:00 İsrail medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv'e ağır bomba sevkiyatının "şimdilik beklemede kalacağını" söylediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.