İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 292. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 292 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİN 145'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 292 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, bahsi geçen saldırılarda 55 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 145'e, yaralananların sayısının da 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin: ABD, Netanyahu'yu Gazze'ye saldırıları derhal durdurmaya zorlamalı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine gönderdiği suikast girişimini kınayan mektubu, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla paylaştı

İsrail'in 292 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 145'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 561 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 142 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinli grup ve siyasi partiler, Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcilerinin imzasıyla, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nun, daha önce bir çok defa varılan ancak bir türlü hayata geçirilemeyerek kağıt üstünde kalan anlaşmalar gibi olmamasını umut ediyor ve bir an önce uygulanmasını bekliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam ettiği saldırılarında, hedef aldığı bir evde en az 5 sivil öldü.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli öldü

Uluslararası Sinema Derneği, Filistin'de yaşanan soykırımın daha iyi anlaşılması için Türk ve dünya medyasına Filistin'le ilgili yapılmış belgesel ve kurmaca filmleri ekranlara taşıma çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı.

03:29 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

02:11 Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu belirtti.

02:09 İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı Yahudi göstericiler, ABD Kongresi'nde protesto gösterisi düzenledi. ABD hükümetine İsrail'e silah desteğini durdurma çağrısı yapan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

00:00 Filistin yönetimi, Çin'in Filistin devletinin işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni yönetmesine olanak sağlama talebini memnuniyetle karşıladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.