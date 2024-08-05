İsrail'in 304 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 623'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 304. gününde sürüyor.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 304 günden devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, son bir günlük saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 71 sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 623'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 469'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına işaret edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623'e yükseldi.

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