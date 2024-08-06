İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 305. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 305 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİN 653'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 305 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 30 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 653'e, yaralı sayısının da 91 bin 535'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde İsrail saldırısında öldürülen 6 Filistinlinin naaşına ulaşıldığı, 3 Filistinlinin naaşının ise askerler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırısında iki kişi yaralandı

İsrail'in 305 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 653'e çıktı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da tırmanmaya devam eden gerilimin bölgeyi "bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine getirdiğini" bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına neden olacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

06:25 ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu

02:50 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü İHA'larla vurduğunu bildirdi

02:19 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesi için yürütülen arabuluculuk çabalarındaki son gelişmeleri ele aldı

01:28 İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında 4 Filistinli öldü

01:00 İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Filistinlilerin, fiziksel ve cinsel şiddet, aç bırakılma ve uykudan mahrum bırakılma gibi ağır işkencelere maruz kaldığı İsrail hapishanelerinin "işkence kamplarına" dönüştüğünü belirtti