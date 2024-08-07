İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 306. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 620'ye yükseldi

İsrail'in 306 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 677'ye çıktı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki insani durumun "vahim" olduğunu belirterek, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar karşısında ateşkes çağrısını yineledi

BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de çocukların yüzde 80'inin aşılandığını açıkladı. Lazzarini, "Aşılar, bu insanlık dışı yaşam koşullarına ve aşırı kalabalık barınaklara rağmen bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeye yardımcı oldu" dedi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.

Japonya'da aktivistler, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıl dönümünü dolayısıyla kentte düzenlenen anma törenine İsrail'in davet edilmesine tepki gösterdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr Belah kentinde yerinden edilmişlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 14'e yükseldi

Japonya, vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri uyarısında bulundu

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı

Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi bugün yapılıyor

04:40 Filistin, UCM'nin İsrailli yetkilileri yargılama yetkisi olduğu beyanını iletti

02:32 İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tel Aviv'e karşı etkili ve caydırıcı karar alınmasına engel olarak fiilen tüm diplomatik kanalları tıkadığını bildirdi

01:57 İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da uyguladığı kısıtlamalarla El Halil kentindeki Filistinlileri sağlık hizmetlerinden mahrum ettiğini bildirdi

00:25 İsrail ordusunun "güvenli bölge" ilan ettiği Mevasi'deki kampa düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

00:26 Yemen'deki Husi güçlerinin Ekim 2023'ten bu yana 41 İsrail gemisini hedef aldığı belirtildi