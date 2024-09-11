İsrail'in 341 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 341. gününde sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 341 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 84'e, yaralı sayısının da 95 bin 29'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 84'e yükseldi

Filistin yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınlarına katılan Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin sayısı 2024'te geçen yılın rakamına ulaşırken gelecek aylarda Yahudi dini bayramlarının gelmesiyle daha da artması bekleniyor.

İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinin 7,26 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa ülkelerinden, Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

MintPress News, Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinliye tecavüz eden İsrailli askerlerin gözaltına alınmasını protesto eden siyonist grupların, ABD ve Kanadalı kuruluşlar tarafından fonlandığını ortaya çıkardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk davasını konu alan "The Bibi Files" isimli belgesel, Netanyahu'nun engelleme çabalarına rağmen, Kanada'da düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi.

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümetin "askeri baskı" diye söz ettiği şeyin Gazze'deki Filistinli grupların elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almayı sağlayamadığını, bilakis esirleri öldürdüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde hedeflenen çocukların yaklaşık yüzde 82'sinin çocuk felci aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında biri Hizbullah mensubu 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde gerçekleştirdiği 5 katliamda, 217 Filistinli şehit oldu, 635'i de yaralandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun (Hz. Muhammed) insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukların eğitim alamamasının onları "kayıp nesil" olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı uyarısı yaptı.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda görevli 5 Kızılay görevlisini gözaltına aldığını ve kendileriyle iletişimin kesildiğini duyurdu.

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını söyledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile dün telefonda görüştü. Bakan Austin görüşmede, Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirerek, İsrail'in bölgede uyması gereken kuralları gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 30 füze rampasını vurduğunu duyurdu

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'nin gıda, su, yakıt dahil tüm insani yardımlardan mahrum bırakılmasını istedi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, savaş karşıtlarının İsrail'e silah satılmasını protesto ettiği gösteride 33 kişi gözaltına alındı.

Kanada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışı için 30 lisans izninin askıya alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi.

06:29 ABD başkanlık yarışında canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşan Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump, İsrail'e destek noktasında buluşurken; Harris, Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaları gerektiğini belirtti.

05:18 İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), uluslararası topluma "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze halkına gıda ve ilaç sağlaması" çağrısında bulundu.

03:36 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin "sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu" konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.

02:31 İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli şehit oldu.

01:44 İsrail hava kuvvetlerinin 7 Ekim 2023'te kalkışa hazır yalnızca iki uçağı ve iki helikopteri bulunduğu ve o tarihte "şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesinde olduğu" bildirildi.

00:52 İran, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayarak söz konusu ülkelere "orantılı" şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

00:38 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.

00:26 İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle Fransa'nın başkenti Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.