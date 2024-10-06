İsrail'in 366 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 870'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 366. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 366 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİN 870'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 366 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 256 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 870'e, yaralı sayısının 97 bin 166'ya yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 41 bin 870'e çıktı

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02:35 İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edildiği Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında gazeteci olduğunu iddia eden bir kişi kendini yakmaya çalıştı

02:19 Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi

01:52 İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki UNRWA'nın merkezini vurduğunu açıkladı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin cenazeleri, Kamal Advan Hastanesi'ne getirildi

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00:39 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "7 Ekim'de meydana gelen korkunç olaylara odaklanmak gerektiğini" belirterek, bu günden sonra Gazze halkının hayatlarının yıkıldığına ve korkunç acılara maruz kaldıklarına dikkati çekti

00:25 İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki farklı bölgelere şiddetli hava ve topçu saldırıları düzenlemesi nedeniyle bölge halkı güvenli gördükleri yerlere göç etmeye başladı

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