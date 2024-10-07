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Dünya

İsrail'in 367 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 909'a yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 367 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 41 bin 909'a çıktı.

7 Ekim 2024 Pazartesi 06:42 - Güncelleme:
İsrail'in 367 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 909'a yükseldi
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 367. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 367 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİN 909'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 39 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 909'a, yaralı sayısının 97 bin 303'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

12:58 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 41 bin 909'a çıktı

12:54 İsrail ordusu, saldırılara, açlığa ve bombardımanlara rağmen topraklarından ayrılmayarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmak için yeni bir girişim başlattı

12:17 İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı tartışılırken ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "değerlendirme toplantısı" yaptığı bildirildi.

11:20 İsrail, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırısı için Lübnan'a bir tümen daha gönderdi

10:46 ABD yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın ardından İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulunduğu, bunun da Orta Doğu'daki çatışmaların artmasına neden olduğu belirtildi.

10:09 İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırıları nedeniyle 2 hastane hizmet dışı kaldı

09:51 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı

06:56 İsrail ordusunun Gazze'de hastane avlusunu hedef alması sonucu 11 kişi yaralandı

06:48 İsrail ordusu Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

06:06 İsrail askerlerinin evini basıp darbettiği 66 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi

03:17 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, Filistinli grupların, esir takası anlaşması yapılması durumunda İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar İsrailli esiri elinde tuttuklarını söyledi

02:37 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı

02:28 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenledi

01:39 İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında işgal altındaki Batı Şeria'ya "kapsamlı bir kapatma" uygulama kararı aldığı belirtildi

01:27 Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sonucu İsrail'in kuzeyinde 7 kişi yaralandı

00:59 İsrail'de yapılan anket göre, halkın yüzde 35'i Hamas'a karşı savaşın kaybedildiğini düşünüyor

00:07 İsrail'in Suriye'nin Humus iline saldırı düzenlediği iddia edildi

00:00 Gazze'de, İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldü

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