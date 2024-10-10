İsrail'in 370 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 65'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 370. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 370 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 65'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 370 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 55 kişinin öldüğü, 166 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 65'e, yaralı sayısının 97 bin 886'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Sivilleri hedef alan hava saldırılarını inceleyen Airwars, İsrail ordusunun kamuoyuyla paylaştığı ve Hamas hedeflerine yönelik olduğunu öne sürdüğü görüntülerin yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar olduğunu ortaya çıkardı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 42 bin 65'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

12:06 Han Yunus kentinin doğusundaki Fuhari bölgesinde, İsrail'in "Amur" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda, 3'ü çocuk, 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, uluslararası hukukun güvenilirliğine zarar verdiğini belirtti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Başkanı Achmad Rizal Purnama, Laos'ta devam eden ASEAN 2024 Liderler Zirvesi'nde, ülkesinin Gazze ve Lübnan'ı gündeme taşıyacağını bildirdi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 42 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, spor organizasyonlarında boy göstermeye devam ediyor.

Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Batı medyasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve savaş suçlarını görmezden geldiğini belirterek, savaşın gerçek yüzünün Batı kamuoyundan gizlendiğini vurguladı.

Hollanda'daki Filistinliler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililer aleyhine sürdürdüğü soruşturmaların engellenmesine yönelik casusluk ve yıldırma faaliyetlerinin araştırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine "tam bir kuşatma" uygulayıp bu bölgeyi Gazze kenti ve çevresinden izole ettiğini söyledi.

06:45 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan bir başka Gazze'ye dönüşebilir" tehdidine ilişkin yaptığı açıklamada "Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüştüğünü göremeyiz ve görmeyeceğiz. Görmek istediğimiz şey bu değil" ifadelerini kullandı.

03:15 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail hükümetinin gündeminin, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırarak Filistinli sakinlerini Ürdün'e sürmek olduğunu söyledi.

01:42 DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan, El-Avda ve Endonezya hastanelerindeki durumu kritik hastaları tahliye etmeye yönelik çabaların İsrail güçleri tarafından 2 gündür engellendiğini açıkladı. DSÖ'nün bölgede yaşanan sağlık krizinden "ciddi endişe duyduğunu" kaydeden Ghebreyesus, "İsrail'i kritik insani yardım misyonlarını kolaylaştırmaya ve ateşkes için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

01:13 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumunda, üye ülkeler Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkati çekerken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) öneminin altını çizdi.

00:31 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Riyad'da İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ile iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri görüştü.

00:06 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de saldırılardan kaçmaya çalışan Filistinli sivillere ateş etmesine ilişkin, "Doğruysa bu kabul edilemez." dedi.

00:01 Farklı ülkelerdeki 16 İslami sivil toplum kuruluşu, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.