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Dünya

İsrail'in 373 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 373 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 42 bin 227'ye yükseldi.

13 Ekim 2024 Pazar 07:22 - Güncelleme:
İsrail'in 373 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 227'ye çıktı
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 373. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 373 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 227'YE ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 373 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 227'ye, yaralı sayısının da 98 bin 464'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

14:33 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etti.

13:30 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

13:14 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 42 bin 227'ye yükseldi

12:07 İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 1 kişi öldü ve yaralananlar oldu

12:02 Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden ülkeye sızma girişimini engellediğini duyurdu

11:40 Filistinli tutuklu Muhammed Münir Musa'nın kaldırıldığı İsrail hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi

11:04 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sarbin beldesine düzenlediği hava saldırısında Lübnan Kızılhaçı ilk yardım ekibinden 4 kişinin yaralandığı bildirildi

10:12 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi

09:46 BM'nin Polonya Daimi Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UNIFIL'in korunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, bildiriye imza atan 34 ülkenin UNIFIL misyonuna verdiği kuvvetli desteğe dikkat çekilerek, "Son olayları kınıyoruz. UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

02:28 İsrail'in Gazze'deki iki mülteci kampına saldırısında 11 Filistinli öldü

02:12 Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu söyledi

00:53 İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Temnin Hastanesi'ni hedef alası sonucu hastanedeki hastalar yaralandı

00:52 Fransa'nın başkenti Paris'in tarihi hastanelerinden Pitie Salpetriere'de, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri tahliye emri vermesi protesto edildi

00:27 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirme vaadinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen esirlerin akıbetinin hala meçhul olduğunu belirtti

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