İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 380. gününde sürüyor.



İSRAİL'İN 380 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 603'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 603'e, yaralananların sayısının da 99 bin 795'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 380 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İran'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutuna insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ı işaret etmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu öne sürdü

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 165'i çocuk 759 kişi İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu

04:37 Fas'ta, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

04:32 Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarının durdurulması için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı

04:01 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi

03:34 Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldü

03:23 İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine doğru gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu

02:17 İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

00:48 İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısında Hizbullah'ı işaret etti

00:25 İsrail'in vurduğu Endonezya Hastanesinin elektriksiz kalması nedeniyle 2 hasta hayatını kaybetti

00:21 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırısında 73 kişi öldü

00:02 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri birlikler ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldığını duyurdu