İsrail'in 391 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 204'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 391. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 391 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 204'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 391 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 41 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 204'e, yaralı sayısının da 101 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 43 bin 204'e yükseldi

İsrail ordusu, İsrail Meclisinin faaliyetlerini durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'daki binasını tamamen yıktı.

ABD yönetimi, silahlarının İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde kullanıldığına ve binlerce sivilin ölümüne yol açtığına dair yaklaşık 500 rapora rağmen bu konuyla ilgili henüz herhangi bir adım atmadı

Bazı sivil toplum kuruluşları, Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) savaş bölgelerinde insani yardımın engelsiz şekilde sağlanmasını zorunlu kılan kararının acil olarak uygulanması çağrısında bulundu.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ordularının Gazze Şeridi'nde zafere ulaşmaktan çok uzak olduğunu, Hamas mensuplarının halen tünellerde bulunduğunu ve iki yıl yetecek yiyecek hazırlığı yaptıklarını savundu.

Pakistan, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine ve Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırıları kınadı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aralıksız saldırıları nedeniyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ekiplerinin, 8 gündür arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışması yapamadığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesinde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurduğu bildirildi.

Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katledilmesine ilişkin İsrailli yetkililer hakkında Ankara'da ifade veren Avustralyalı tanık Helen Maria O'Sullivan, "Sadece Ayşenur değil, Batı Şeria'da ve Gazze'de İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından öldürülen tüm insanlar için adaletin sağlanması benim için önemli." dedi.

İsrail'in saldırılarının 1 yıldan fazla süredir devam ettiği Gazze Şeridi'ne bu yıl 2 kez giderek bölgedeki hastanelerde görev alan Fransız doktor Khaled Benboutrif, İsrail'in Gazze halkını yok etmek istediğini belirtti.

Bosna Hersekli soykırım araştırmacısı Arnesa Buljusmic Kustura, İsrail'in Gazze'de "tam anlamıyla soykırım" yaptığını belirtti.

06:46 Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas Parlamentosundaki konuşması sırasında Filistin direnişine yönelik eleştirileri protesto edilerek kınandı.

06:23 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

02:37 Arap Birliği, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına yanıt vermek amacıyla bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

00:06 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin Filistin'e karşı uluslararası yasaları ihlalden vazgeçinceye kadar "askıya alınmasını" tavsiye etti.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM'ye üye bazı ülkelerin Gazze'yi gözardı etmesini eleştirerek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" dedi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli şehit oldu, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.