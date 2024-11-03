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Dünya

İsrail'in 394 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 341'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 394 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 43 bin 341'e çıktı.

3 Kasım 2024 Pazar 08:50 - Güncelleme:
İsrail'in 394 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 341'e yükseldi
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 394. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 394 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 341'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 394 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 27 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 341'e, yaralı sayısının da 102 bin 105'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

15:09 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 43 bin 341'e çıktı

12:52 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

12:43 Ürdünlü emekli General Kasid Ahmed, İsrail ordusunun sınırda yeni bir tümen kurarak "Batı Şeria'daki Filistinlileri yerinden etmeyi amaçladığını" söyledi

11:38 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyu düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

09:32 İsrail, Gazze'nin kuzeyinde el bombası patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü duyurdu

03:05 İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı

00:56 İngiltere'de 101 BBC çalışanının da arasında bulunduğu 237 basın mensubu, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu

00:01 Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce tutuklunun akrabalarını kaybettiği bilgisini aylar sonra aldığını belirterek, bunun sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti

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