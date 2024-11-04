İsrail'in 395 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 374'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 395. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 395 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 374'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 395 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 374'e, yaralı sayısının da 102 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 43 bin 374'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve topçu saldırılarında aralarında bir anne ile iki çocuğunun olduğu, 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin yönetimi, İsrail'in 2,5 milyon kişiye yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile anlaşmasını iptal etmesini, "tüm uluslararası sözleşmelerin hiçe sayılması" olarak nitelendirdi

İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1800 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı son görüşmede Hamas'la esir takası anlaşması şansının "düşük" olduğunu söylediği öne sürüldü

İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaklaşık 20 aracı ateşe verdi.

00:57 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin meselesindeki gelişmeleri ve Gazze'de ateşkes çalışmalarını değerlendirdi

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00:01 Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in son iki günde düzenlediği saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde "50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini" belirtti