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Dünya

İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 415 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 211'e yükseldiği bildirildi.

24 Kasım 2024 Pazar 07:50 - Güncelleme:
İsrail'in 415 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 211'e yükseldi
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 414. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 415 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 211'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 415 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 211'e, yaralı sayısının da 104 bin 567'ye yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

14:59 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Kemal Advan Hastanesi ve sağlık personelinin, İsrail'in hedefinde olduğunu belirtti

14:33 Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkede uluslararası yasaklı fosfor bombası kullanmayı sürdürüyor

13:15 İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki Cusiyye Sınır Kapısı'na dün hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

12:30 Fransa İslam Konseyi (CFCM), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uluslararası hukukun uygulanması açısından bir umut ışığı olduğunu bildirdi

10:02 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

06:15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

04:00 İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki yüzlerce Filistinliyi yerinden etti

03:34 İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenledi

01:36 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze'deki yakıt krizinin tüm sağlık sistemini tehdit ettiğini ve bunun tüm sağlık sistemini ortadan kaldırabileceğini bildirdi

01:17 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur'da bir camiyi bombaladı

00:52 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı

00:36 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti

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