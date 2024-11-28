İsrail'in 419 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 419. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 419 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 330'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 419 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 330'a, yaralı sayısının da 104 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 44 bin 330'a yükseldi

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurması için yarından pazar gününe kadar tüm dünyada gösteriler düzenlemesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), bir yılı aşkın süredir İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 15 bin hamile kadının kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de sivillerin toplandığı alanlara düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

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İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine, Gazze'deki esirleri geri getirmesi çağrısında bulunarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye girmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bir sağlık görevlisi ile bir basın mensubu yaralandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının "iyi bir haber ve kalıcı ateşkes için ilk adım" olduğunu belirterek, Gazze'de de aynı adımın atılması istedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görevinin son gününde Gazze'de barışın sağlanması ve şiddetin durması için AB'nin diplomatik ve ekonomik nüfuzunu İsrail'e karşı kullanma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını duyurmasından hemen önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, artık Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına odaklanılması gerektiğini muhatabına ilettiği öne sürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Eski İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Gazze'de tutulan esirlerin "siyasi nedenlerle" henüz iade edilmediğini ifade ederek, "Kaçırılanları koruyamadığımız ve onları terk ettiğimiz gerçeğini inkar edemeyiz" dedi.

Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan EBS Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Matthias Goldmann, Alman hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kararından dolayı ikilemde kaldığını kaydetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Kubatiye beldesine buldozerlerle baskın düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 50 günden uzun süredir kuşatma altında tuttuğu ve yaklaşık 75 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasını engellediğini duyurdu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

06:22 ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray çevresinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesine derhal son verilmesi çağrısında bulunan ABD'li aktivist Hazami Barmada, açlık grevinin üçüncü gününe girerek protestosunu sürdürüyor.

06:21 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

03:59 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan 2 eve düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02:13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ve kentin yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi.

01:09 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'den uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasını beklediğini ifade etti.

01:02 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "ordunun gizli bilgileri kendisinden sakladığına" ilişkin iddialarını reddetti.

01:01 İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere toplamda 40 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde Gazze'deki esirlerin fotoğraflarını taşıdı. İsrail güvenlik güçleri, göstericilere müdahale etti.

00:00 Hamas, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli şehit oldu, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.