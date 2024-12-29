İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 450. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 450 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 514'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 450 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 450 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 514'e yükseldi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesini ve yakmasını en sert şekilde kınayarak, Gazze'de işlenen suçların "en çirkin" hale ulaştığını belirtti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 14 aydır sürdürdüğü şiddetli saldırılarını genişletmeye hazırlandığı iddia edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef aldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuktan ölen bebeklerin sayısı 5'e yükseldi

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01:11 İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

00:59 ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından Chicago'da düzenlenen yıllık kongrede, gündemin ana konuları arasında Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ön plana çıktı.