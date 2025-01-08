İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 460. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 460 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 936'YA YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 460 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 460 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi

İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği İHA saldırısında 2'si çocuk 3 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği son hava saldırılarında 20 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

BM: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler "ölüm tuzağına" dönüştü

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi

İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki baskında alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin annesinin kalp krizinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiliz milletvekilleri John McDonnell ve Richard Burgon, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan İsrail ordusu tarafından alıkonulan Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebinde bulunmasını istedi.

Katar, İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Bilad-ı Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail'in "tarihi sınırları" içinde gösteren bir harita yayımlanmasını kınadı.

04:55 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03:58 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

03:10 İngiltere, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini belirterek, Ajansın çalışmalarının yerinin doldurulamayacağını bildirdi.

02:11 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler ülkelerine dönene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli şehit oldu, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.